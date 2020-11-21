«Ушёл из дома и не вернулся»: в Твери разыскивают 75-летнего пенсионера

Пенсионера ищут уже несколько дней.

В Твери идут поиски 75-летнего Демидова Юрия Николаевича. Несколько дней назад, 20 ноября, он ушел из дома, в микрорайоне «Юность» (Молодежный бульвар) и до сих пор о нем ничего неизвестно. О старте поисковой кампании сообщили в группе ВПСО «Сова» в социальной сети ВКонтакте.

Волонтеры-поисковики поясняют, пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Предположительно он одет в темно-синюю куртку с капюшоном, красно-синюю клетчатую рубашку, спортивные штаны с лампасами, короткие дутики цвета хаки и серую вязаную шапку.

Особая примета пропавшего – отсутствие безымянного пальца на правой руке.