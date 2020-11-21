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Родственники опознали женщину, тело которой найдено на берегу Волги в центре Твери

Личность утонувшей не могли установить несколько дней
Алина ПЕТРОВА
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Личность погибшей установлена.

Личность погибшей установлена.

Личность женщины, тело которой было найдено на берегу Волги, неподалёку от памятника Афанасию Никитину, в Твери установлена. Погибшую опознали родственники. Об этом вечером 20 ноября сообщили волонтеры ВПСО "Сова" в официальной группе в соцсети ВКонтакте.

Напомним, 15 ноября в центре Твери обнаружили тело женщины. Следователи сообщили, что она была одета в светло-серую ветровку, кофту с принтом бордового цвета, черные брюки и шарф. По предварительной информации, женщина утонула.

Следователи проводят проверку по факту данной смерти. Известно, что погибшей было 57 лет.

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