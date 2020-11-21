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21 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 192 человека

Вылечились 194 человека
Алина ПЕТРОВА
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Графика: ПТО

Графика: ПТО

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 21 ноября еще 192 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 13326 случая заражения COVID-19.

4824 (-4) человека изолированы;

363 (+2) умер;

8139 (+194) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4336 (+77)

Конаковский район 919 (+10)

Ржев 900 (+14)

Кимры 778 (+7)

Торжок 614 (+7)

Калининский район 607 (+7)

Вышневолоцкий городской округ 632 (+26)

Лихославльский район 375 (+4)

Торопецкий район 354

За весь период на коронавирус в регионе проведено 315 044 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 3627.

Графика: Яндекс

Графика: Яндекс

Коронавирус в Тверской области