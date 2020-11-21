21 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 192 человека

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В Тверской области, по данным оперативного штаба, 21 ноября еще 192 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 13326 случая заражения COVID-19.
4824 (-4) человека изолированы;
363 (+2) умер;
8139 (+194) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4336 (+77)
Конаковский район 919 (+10)
Ржев 900 (+14)
Кимры 778 (+7)
Торжок 614 (+7)
Калининский район 607 (+7)
Вышневолоцкий городской округ 632 (+26)
Лихославльский район 375 (+4)
Торопецкий район 354
За весь период на коронавирус в регионе проведено 315 044 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 3627.
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