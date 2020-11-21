Налоговиков Тверской области с профессиональным праздником поздравил губернатор

Игорь Руденя поздравил работников налоговых органов региона с профессиональным праздником. Фото: ПТО

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов налоговых органов Тверской области 21 ноября поздравил губернатор Игорь Руденя.

В официальном сообщении главы региона, в частности, говорится:

- Благодаря высокопрофессиональной деятельности коллектива Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области в регионе успешно решаются актуальные задачи по увеличению доходов областного бюджета, противодействию теневой занятости.

Глава региона отметил, что в этом году в условиях вынужденных ограничений налоговики продемонстрировали высокую ответственность, внесли свой вклад в реализацию мер господдержки предприятий Верхневолжья.