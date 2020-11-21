В ДТП на трассе в Тверской области погибла женщина

За рулем нужно быть предельно внимательным. Фото: ГИБДД по Тверской области

Смертельная авария произошла в Торжке Тверской области 21 ноября. На Ленинградском шоссе у дома 25 иномарка «Ровер» вылетела с трассы и вырезалась в дерево.

Как поясняют в пресс-службе ГИБДД по Тверской области, в автомашине находились две женщины, одна погибла, другая в тяжелом состоянии в данный момент транспортируется медиками в Тверь. Определить, кто был за рулем пока невозможно.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что во время управления автомобилем необходимо быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать требования правил дорожного движения.