На водоводе. Фото: администрация Твери

В Твери по нацпроекту «Экология» ведутся работы по модернизации нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста.

В пресс-службе администрации Твери поясняют, сегодня почти завершен первый этап реализации проекта. Проводится второй этап работ. Современные технологии позволяют продолжить работу независимо от времени года и погодных условий.

Этот водовод – одна из трех основных магистралей. Все вместе они обеспечивают питьевой водой 97% жителей Твери.

Работы по модернизации и реконструкции нитки водовода начались еще в 2019 году. За три года будет обновлено пять километров труб. Их диаметр будет увеличен с 600 до 800 миллиметров.

От дюкера Восточного моста до Затверецкого бульвара проложено больше 180 метров новой ветки трубопровода. Идет строительство водопроводной камеры.

Третий этап работ станет самым сложным.

Первые два этапа проводятся практически в поле, третий же будет проходить в условиях плотной городской застройки, на узких улицах. При проектировании проекта оказалось, что некоторые жители проезда Кутузова и Затверецкого бульвара самовольно заняли участки городской земли по которым проходит водопровод. На некоторых участках установлены гаражи и заборы.

Чтобы провести работы в срок, администрация Твери с середины января подала в суд исковые заявления об освобождении 27 земельных участков. 20 из уже свободны.