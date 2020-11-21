В Тверской области ужесточили контроль за соблюдением мер безопасности в школах и детсадах

Школы и детсады пока не закрывают. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

20 ноября губернатор Игорь Руденя по видеосвязи провёл совещание с главами районов, где в учреждениях образования наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением мер профилактики в условиях коронавируса в Тверской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по итогам совещания было решено: учителя в школах должны носить маски, в школах и детских садах должна проводиться обязательная термометрия, в наличии в каждой организации обязательны средства для обработки рук. Каждый школьный автобус необходимо оборудовать санитайзерами и бесконтактными термометрами.

Образовательные учреждения и весь школьный транспорт должны проходить санитарную обработку, которая будет проводиться силами МЧС.