Транспортная модель Твери удостоена премии "Формула Движения"

Транспортная модель пассажирских перевозок в Твери стала победителем премии "Формула движения" Фото: ПТО

20 ноября в рамках работы Форума "Транспорт России" состоялось награжение лауреатов премии "Формула Движения". Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры вэтом году проходит в седьмой раз. Победителей выбирают по восьми номинациям.

Из 43 претендентов, вошедших в шорт-лист премии, лауреатами стали 11 участников. Новая транспортная модель "Транспорт Верхневолжья" одержала победу в номинации "Лучшее решение в области пассажирского транспорта".

- Запуск новой модели пассажирских перевозок - важное событие, переход на совершенно другой уровень транспортного обслуживания, повышение привлекательности нашего региона для жизни, – считает губернатор Игорь Руденя.

Напомним, новый общественный транспорт - синие автобусы слоготипом "Транспорт Верхневолжья" - начал курсировать 3 февраля 2020 года. На всех маршрутах действует регулируемый тариф ибезлимитный проезд для пассажиров льготной категории.