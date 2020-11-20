В Тверской области запускают горячую линию по тестированию на коронавирус Фото: ПТО

С 21 ноября начинает работу Всероссийская горячая линия "Тестирование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)".

Специалисты управлений Роспотребнадзора, в том числе и по Тверской области, проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием, срокам исполнения и выдачей результатов на коронавирус.

Жители Тверской области, которые не могут дождаться результатов исследований, могут сообщить о проблеме по телефону: 8 (4822) 32-35-98 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).