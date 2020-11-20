В Тверской области мужчина похитил тракторные запчасти стоимостью 200 тысяч рублей

В Тверской области задержан подозреваемый в краже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился представитель предприятия Осташковского городского округа. Он сообщил, что с июля по ноябрь 2020 года с трактора, находившегося в лесном массиве в районе деревни Колпино Пеновского района, была совершена кража запчастей на сумму 200 тысяч рублей.

Полицейские обследовали место происшествия, опросили потерпевшего и жителей деревни.

Подозреваемый был установлен. Им оказался 23-летний житель Осташкова. Мужчина признался, что работал на делянке, и у него сломался трактор, мужчина снял запчасти с чужого, чтобы завершить работу.

Часть похищенного вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.