Лесной фонд Тверской области увеличился на 410 гектаров

Лесной фонд увеличился на 410 га Фото: ПТО

Вопросы перевода земель в лесной фонд были рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое 20 ноября провёл губернатор Игорь Руденя.

Более 410 гектаров земель из категорий запаса и сельскохозяйственного назначения были переведены в лесной фонд. Участки расположены в Торопецком, Фировском и Бельском районах, а также в Вышневолоцком городском округе и Весьегонском муниципальном округе. Данные территории покрыты лесом и непригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности.

Перевод участков позволит повысить контроль за ресурсами, предотвратить незаконные рубки леса.