Спектакль Тверского ТЮЗа «Чайка» вошёл в лонг-лист фестиваля «Золотая Маска»

Спектакль Тверского ТЮЗа «Чайка» вошёл в лонг-лист «Золотой Маски». Фото: Ирина ТАРАСОВА

В пресс-службе Тверского театра юного зрителя прокомментировали, что ни один показ «Чайки» по А.П. Чехову не обходился без визита театральных критиков премии «Золотая Маска». Жюри по достоинству оценило интерпретацию чеховской пьесы на тверской сцене.

Всего жюри отсмотрело 902 сценических произведения. В лонг-лист отобрали 80 драматических и кукольных театров и 30 музыкальных.

Напомним, премьера спектакля «Чайка» в Тверском театре юного зрителя состоялась в октябре 2019 года. Постановка получила жанровое определение «игра в лото в четырех действиях». Сюжет чеховского произведения перенесён из начала XX века в некое безвременье. Своё оригинальное прочтение классики дала режиссёр с русскими корнями из Лондона – Вероника Вигг.

Ближайший показ «Чайки» в Тверском ТЮЗе должен пройти 27 ноября.