Мемориал посетили уже более 300 тысяч человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ржевском мемориале Советскому солдату зазвучит новая аранжировка песни «Журавли». Новую музыкальную обработку песне подарят в честь 100-летнего юбилея композитора Яна Френкеля.

Френкель положил на музыку стихи Расула Гамзатова (в переводе Наума Гребнева), создав одну из самых популярных в России и на территории бывшего СССР песен о войне. Именно эта песня звучит на Ржевском мемориале, органично вписываясь как в заложенный в него смысл, так и во внешний облик.

О том, что посетители памятника и музея под Ржевом смогут услышать новую версию песни, сообщает РИА «Победа РФ». Когда обновят музыку на мемориале, в сообщении не говорится, но можно предположить, что это произойдет 21 ноября, в субботу. Именно в этот день родился Ян Френкель.

Автор новой аранжировки песни – композитор Алексей Назаров. «Эта работа стала для меня особенной», - цитирует слова музыканта «Победа РФ» - «У каждой семьи в России, где-то в шкатулке лежат ордена и медали наших предков, людей, которые отстояли нашу землю».