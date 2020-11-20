Пассажиров в Твери будут возить китайцы

В Твери появится крупнейший в мире сервис по заказу такси. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 24 ноября 2020 года китайский агрегатор такси «DiDi» запускает свой сервис в 15 городах центральной России, в том числе – в Твери.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора компании «DiDi» в России Ирину Гущину. По словам Ирины Гущиной, «DiDi» является крупнейшим в мире сервисом по заказу такси. Своим пассажирам сервис предоставляет ряд возможностей, например, скрывать ради безопасности номер телефона или связываться с правоохранительными органами нажатием одной кнопки в приложении.

«DiDi» уже работает на территории РФ: 25 августа агрегатор начал обслуживать пассажиров Казани. 24 ноября, во вторник, сервис должен заработать в Твери, Курске, Пензе, Тамбове, Рязани, Владимире и еще ряде городов.