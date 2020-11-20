Тверские баранки будут бороться в конкурсе продуктовых брендов «Вкусы России»

Бренд «Баранка Тверская» участвует в борьбе за лучший "Вкус России". Фото: ПТО

Тверские баранки (официально – бренд «Баранка Тверская») будут бороться за звание лучшего «Вкуса России».

Напомним, «Вкусы России» - первый национальный конкурс местных брендов продуктов питания. Голосование идет на сайте конкурса и продлится до 2 декабря.

Тверские бренды сражаются с «Винами Кубани», «Камчатской рыбной колбасой», «Посадской коврижкой», «Иваногородской миногой» и многими другим интересными продуктами и блюдами из разных регионов страны.

Кроме баранок, нашу область в конкурсе представляют «Ветчина Верхневолжья», «Сушка Тверская», «Пожарские котлеты» и несколько других брендов. Увидеть их полный перечень можно отсортировав бренды по региональной принадлежности на сайте конкурса.