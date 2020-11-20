20 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 187 человек

В Тверской области продолжают делать тесты на коронавирус, их количество перевалило за 300 тысяч.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Тверской области, по данным оперативного штаба, 20 ноября еще 187 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 13134 случая заражения COVID-19.
4828 человек изолированы;
361 (+2) умер;
7945 (+192) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4259 (+48)
Конаковский район 909 (+22)
Ржев 896 (+21)
Кимры 771 (+7)
Торжок 607 (+4)
Калининский район 600 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 606 (+26)
Лихославльский район 371 (+6)
Торопецкий район 354
За весь период на коронавирус в регионе проведено 311417 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 3293.
Графика: ПТО.