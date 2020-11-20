20 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 187 человек

В Тверской области продолжают делать тесты на коронавирус, их количество перевалило за 300 тысяч. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской области, по данным оперативного штаба, 20 ноября еще 187 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 13134 случая заражения COVID-19.

4828 человек изолированы;

361 (+2) умер;

7945 (+192) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4259 (+48)

Конаковский район 909 (+22)

Ржев 896 (+21)

Кимры 771 (+7)

Торжок 607 (+4)

Калининский район 600 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 606 (+26)

Лихославльский район 371 (+6)

Торопецкий район 354

За весь период на коронавирус в регионе проведено 311417 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 3293.