Житель Твери расплатился в магазине фальшивой купюрой

Фальшивой купюрой мужчина расплатился в магазине Фот: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился охранник одного из тверских магазинов и заявил, что неизвестный гражданин расплатился на кассе купюрой достоинством 5000 рублей. Деньги вызвали сомнения в их подлинности.

Эксперты провели проверку и выяснили, что данный денежный знак на предприятиях Гознака не выпускался.

26-летний подозреваемый признался, что сомневался в подлинности денег, но все же решил их сбыть.

По части 1 статьи 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" возбуждено уголовное дело.

Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы. Злоумышленника проверяют на причастность к другим фактам сбыта поддельных купюр на территории региона.