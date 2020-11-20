В Твери мужчина оставил без интернета жителей многоэтажек

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России Твери с заявлением о краже обратились представители компании-провайдера. Работники сообщили, что из двух домов был срезан многожильный кабель связи. Жители оказались лишены интернета, а поставщик услуг понес серьезные убытки.

В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий ранее судимый 30-летний местный житель. Злоумышленник пробирался на крыши многоэтажек и ножницами по металлу срезал кабель. Таким образом он похитил около 60 метров провода.

Кабель фигурант сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил. Ущерб компании составил 50 000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.