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На дорогах Тверской области состоится "Контроль трезвости"

Мероприятие проведет Госавтоинспекция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области будут ловить пьяных водителей

В Тверской области будут ловить пьяных водителей

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В период с 20 по 22 ноября на улицах областной столицы и районах будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.