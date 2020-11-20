Семь учреждений здравоохранения Тверской области в 2020 году ждет капремонт

В семи учреждениях здравоохранения проведут капремонт Фото: ПТО

В семи учреждениях здравоохранения Тверской области в 2020 году планируют провести капремонт помещений для установки компьютерных томографов и организации дополнительных коек для лечения больных коронавирусом. Из бюджета выделят 29,9 млн рублей.

На заседании региональной бюжетной комиссии губернатор Игорь Руденя отметил, что ремонт и приоретение современной техники позволят повысить качество оказания медицинской помощи населению.

В Калининской ЦРБ сделают пандус для подъезда машин скорой помощи, в Кимрской ЦРБ установят шлюз, пандус и навес для скорой помощи. В областном клиническом лечебно-реабилитационном центре реконструируют помещение под отделение реанимации. В городской больнице №6 Твери проведут работы в здании инфекционного госпиталя.

В Ржевской ЦРБ в здании первичного сосудистого центра подготовят помещение для установки нового компьютерного томографа. В областном родильном доме отремонтируют гинекологический корпус, а в Центре им. В.П. Аваева завершат ремонт в центре амбулаторно-онкологической помощи.