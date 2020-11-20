День матери в Тверской области отметят онлайн-концертом

День матери отметят онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

По случаю правзднования Дня матери, 27 ноября, в Тверской области запланированы онлайн-мероприятия. Будут подведены итоги семейных конкурсов, состоится викторина и концерт.

Во время празднования будут чествовать тверские семьи - победители Всероссийского конкурса "Семья года" и объявят победителей регионального конкурса для многодетных семей "Лучшее семейное подворье".

Состоится онлайн-выступление Губернаторского камерного оркестра "Российская камерата". Шедевры мировой музыкальной классики и любимые хиты отечественной и зарубежной эстрады можно будет послушать на сайте филармонии.

Желающие смогут поучаствовать в онлайн-викторине, автором которой выступит доктор культурологии, краевед Вячеслав Воробьёв.

Имена всех победителей будут объявлены в завершении праздничной программы, а также опубликованы в группе "Тверская семья".