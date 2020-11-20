Концепцию благоустройства пешеходной зоны в центре Твери выберут на конкурсе

Горожан приглашают поучаствовать в конкурсе на проект благоустройства пешеходной части Твери. Фото: Ирина СЕРГЕЕВА

В Твери объявили конкурс на лучшую архитектурно-художественную концепцию благоустройства бульвара Радищева и пешеходной части центра города. С инициативой выступили тверское отделении Союза архитекторов России и Тверское объединения проектировщиков. Идею поддержали муниципальные власти.

Участники должны будут предложить проект, обыгрывающий тему «променада», т.е. прогулки, и напоминающий о писателе Александре Радищеве и других исторических личностях, связанных с Тверью. Разрабатывать концепцию могут архитекторы, дизайнеры, художники, студенты и аспиранты учебных заведений, а также молодые специалисты.

Задачи, организаторы поставили следующие. Разработать архитектурно - художественную концепцию комплексного благоустройства территории, продумать проект целостного рекреационного объекта с инфраструктурой для горожан любого возраста и определенными зонами, сохранить озеленение, вписать существующую архитектуру. Также важные вопросы – места для сидения и освещение.

В проекте должны быть схемы, чертежи, рисунки и описание. Более подробная информация на сайте www.top-sro69.ru.

Работы принимают до 10 декабря, итоги подведут 15 декабря. С 15 по 30 декабря проекты будут представлены в Тверском городском музейно-выставочном центре.