Бешеный кот укусил хозяйку в Тверской области

Домашний кот заразился бешенством Фото: Александр ГЛУЗ

В Тверской области выявлен очередной случай бешенства. На этот раз - у домашнего кота, принадлежавшего жительнице деревни Галки Торжокского района.

Женщина сообщила в Россельхознадзор, что питомец перестал есть, проявлял агрессию и укусил хозяйку.

В ходе исследования патологического материала животного специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили, что кот был болен бешенством.

Женщине предстоит пройти лечение.

Информация направлена в ведомство для принятия мер.