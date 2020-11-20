Бешеный кот укусил хозяйку в Тверской области

Домашний кот заразился бешенством
Фото: Александр ГЛУЗ
В Тверской области выявлен очередной случай бешенства. На этот раз - у домашнего кота, принадлежавшего жительнице деревни Галки Торжокского района.
Женщина сообщила в Россельхознадзор, что питомец перестал есть, проявлял агрессию и укусил хозяйку.
В ходе исследования патологического материала животного специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили, что кот был болен бешенством.
Женщине предстоит пройти лечение.
Информация направлена в ведомство для принятия мер.