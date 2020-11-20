Пропавший в Твери молодой мужчина с бородой найден живым

Тверичанина Николая Чубревича, пропавшего 6 ноября, нашли живым. Фото: группа в соцсетях поискового отряда «Сова» – ВК/poisk_tver.

Уточняется, что 18 ноября Николая Чубревича нашли, с ним всё в порядке. Напомним, что 30-летнего мужчину с густой бородой искали с 6 ноября. Тверичанин не выходил на связь и о его местоположении ничего не было известно.

О том, почему Николай пропал, в сообщении поискового отряда не уточняется. Благодарят всех, кто помогал в поисках.

Николай Чубревич работает на автомойке. Фото: скрин видео Александра Петрова – ВК/id433446192.

В социальных сетях и на сайте тверского отделения поискового отряда «Сова» регулярно появляются сообщения о пропавших людях. Всегда требуется помощь добровольцев