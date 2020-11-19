В Твери из-за непогоды действует режим повышенной готовности

В Твери введен режим повышенной готовности Фото: администрация Твери

В Твери действует режим повышенной готовности, объявленный 18 ноября. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Огоньков.

Техника МУП "ЖЭК" и аварийные бригады готовы к выездам для расчистки и обработки дорог противогололедными реагентами.

Усилен контроль за системами жизнеобеспечения в учреждениях здравоохранения.

Напомним, что неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся мокрым снегом и сильным ветром, прогнозируются до 22 ноября.

ГУ МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям Верхневолжья с просьбой внимательнее относиться к своему здоровью, здоровью своих близких и соблюдать необходимые правила безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области: (4822) 39-99-99.