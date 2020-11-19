В Твери из-за непогоды действует режим повышенной готовности

В Твери введен режим повышенной готовности Фото: администрация Твери
В Твери действует режим повышенной готовности, объявленный 18 ноября. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Огоньков.
Техника МУП "ЖЭК" и аварийные бригады готовы к выездам для расчистки и обработки дорог противогололедными реагентами.
Усилен контроль за системами жизнеобеспечения в учреждениях здравоохранения.
Напомним, что неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся мокрым снегом и сильным ветром, прогнозируются до 22 ноября.
ГУ МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям Верхневолжья с просьбой внимательнее относиться к своему здоровью, здоровью своих близких и соблюдать необходимые правила безопасности.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области: (4822) 39-99-99.