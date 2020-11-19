В церкви Рождества Христова Твери открылась выставка «И снова наш город Калинин»

Увидеть выставку может каждый желающий. Фото: tvereparhia.ru

В церкви Рождества Христова Твери (Вольного Новгорода, 11) открылась выставка «И снова наш город Калинин». Название выставке дали заголовки газет, вышедших 17 декабря 1941 года, на следующий день после освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Силами настоятеля, протоиерея Петра Дубяги, и матушки Елены в течение всего юбилейного для Великой Победы года в храме организуют различные выставки, посвященные подвигу советского народа.

- Новая выставка включает книги известных авторов о Калинине и о ходе боев за освобождение города. Представлены также открытки с видами города Калинина, - рассказывает сайт Тверской епархии.

А еще в экспозиции есть особенная книга с названием «Пока мы помним — они живы». Это плод творения прихожан храма, которые под руководством Петра Дубяги собрали воспоминания своих родных, фронтовиков и тружеников тыла.

Увидеть выставку может каждый желающий. Но в церкви просят всех беречь себя и других и обязательно надевать маски или респираторы.