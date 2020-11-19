В инфекционном госпитале в Москве поработали реаниматологи из Твери

Тверские реаниматологи и врач столичной больницы. Фото: от ПТО

Три реаниматолога из Тверской областной клинической больницы на этой недели работали в в инфекционном госпитале больницы №52 Москвы. На протяжении всего периода пандемии там оказывается помощь столичным жителям с наиболее тяжелыми случаями коронавируса.

Этот выезд в Москву организован правительством Тверской области для обмена опытом по помощи пациентам с COVID-19.

Об этом сообщает само же областное правительство.

В столичном госпитале побывают и другие врачи Верхневолжья. В ближайшее время туда будут направлены сотрудники реанимационного отделения Конаковской ЦРБ.

Такие поездки помогут разработать и ввести в регионе единый для всех госпиталей протокол лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.

По данным регионального оперштаба, на 19 ноября в Тверской области коронавирусом заражены 4835 человек.

Для стационарного лечения больных введено 1736 коек. Из них 1305 обеспечены централизованной подачей кислорода.