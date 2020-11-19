В инфекционном госпитале в Москве поработали реаниматологи из Твери

Тверские реаниматологи и врач столичной больницы. Фото: от ПТО
Три реаниматолога из Тверской областной клинической больницы на этой недели работали в в инфекционном госпитале больницы №52 Москвы. На протяжении всего периода пандемии там оказывается помощь столичным жителям с наиболее тяжелыми случаями коронавируса.
Этот выезд в Москву организован правительством Тверской области для обмена опытом по помощи пациентам с COVID-19.
Об этом сообщает само же областное правительство.
В столичном госпитале побывают и другие врачи Верхневолжья. В ближайшее время туда будут направлены сотрудники реанимационного отделения Конаковской ЦРБ.
Такие поездки помогут разработать и ввести в регионе единый для всех госпиталей протокол лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.
По данным регионального оперштаба, на 19 ноября в Тверской области коронавирусом заражены 4835 человек.
Для стационарного лечения больных введено 1736 коек. Из них 1305 обеспечены централизованной подачей кислорода.