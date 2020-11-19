Медведи в Терской области интересуются клюквой больше, чем людьми

Мишки лакомятся клюквой на тверских болотах. Фото: Дмитрий ИВАНОВ, vk.com/clgzap

Двух медведей, увлеченно поедающих клюкву, повстречали работники Центрально-лесного биосферного заповедника Тверской области 15 ноября. Медведица с медвежонком обедали ягодой на верховом болоте Старосельский мох. Присутствие людей косолапых от трапезы совершенно не отвлекло.

- Медведи среагировали только на щелчки фотоаппарата, клюква их заботила гораздо больше, чем присутствие человека, - рассказывают работники заповедника на его страничке в соцсети.

И это неудивительно. Грозные звери, встреч с которыми человеку стоит избегать, сейчас заняты чрезвычайно важным делом - добирают жирок к зимовке. Как отмечают биологи, им уже пора укладываться в берлогу. Сейчас у медведей есть самый последний шанс набрать недостающих калорий перед долгой спячкой.