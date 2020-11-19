В Твери задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пропавшего 24-летнего парня

В Твери задержали мужчину, который сознался в убийстве пропавшего 24-летнего парня. Фото: Яна ЛИСИНА

18 ноября правоохранительные органы вышли на след 39-летнего жителя Твери, который уже был судим. Благодаря совместным действиям полицейских, сотрудников угрозыска и следователей удалось доказать, что тверичанин, который был знаком с погибшим, причастен к его смерти. Подозреваемый сознался и рассказал, как всё было.

Оказывается, в ночь на 24 октября в квартире на Ремесленном проезде в Твери они с товарищами вчетвером распивали алкоголь. Между подозреваемым и убитым вспыхнула ссора. Чтобы выяснить отношения, они вышли в коридор на первом этаже.

Гость несколько раз ударил потерпевшего по голове, а потом завёл в ванную общего пользования и несколько раз ударил ножом шею. Злоумышленник оттащил тело погибшего в подвал дома и убежал.

Напомним, 24-летнего парня искали с 24 по 29 октября.

39-летний житель областного центра полностью сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося и дополняют доказательную базу. Расследование продолжается.