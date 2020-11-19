В Тверской области до 1 марта продлили оформление отдельных соцвыплат без справок

В правительстве принято решение продлить ряд соцвыплат семьям и беременным женщинам без предоставления справок. Фото: ПТО

Решение было принято 19 ноября на заседании президиума областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

В регионе сложная эпидемиологическая ситуация, растет количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Поэтому, чтобы не создавать очереди в МФЦ и органах соцзащиты, в регионе до 1 марта продлены некоторые выплаты для семей и беременных женщин без предоставления каких-либо справок и документов.

Это касается ежемесячных пособий семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей. Сейчас они по нацпроекту «Демография». предоставляется более чем 7400 получателям в Верхневолжье. Размер выплат - 11399 рублей.

Также без предъявления справок до 1 марта будут предоставлять пособия на ребенка для семей, которым оказывается господдержка, а также ежемесячные соцвыплаты на питание беременным женщинам.