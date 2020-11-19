По настоянию прокурора ребенка в Тверской области обеспечили дорогостоящим лекарством

На настоянию прокурора ребенка обеспечили дорогостоящим лекарством Фото: архив "КП"

В Торжокскую межрайонную прокуратуру обратилась мать несовершеннолетнего ребенка-инвалида с требованием восстановить его права на лекарственное обеспечение.

Установлено, что ребенок нуждается в постоянном лечении, а его заболевание включено в перечень редких. Врачебная комиссия назначила мальчику дорогостоящий лекарственный препарат стоимостью 32 млн рублей, необходимый по жизненным показаниям. Однако лекарство ему не выдавалось.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и обязал министерство здравоохранения Тверской области обеспечить ребенка необходимой дозировкой лекартва на постоянной основе до его отмены.

Требования прокурора удовлетворены.