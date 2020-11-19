Красная икра не прошла проверку качества в Тверской области

Красная икра не прошла проверку качества
Фото: Олег ЗОЛОТО
В рамках проведения производственного контроля была отобрана проба продукции – икра зернистая лососевая, производство г. Москва.
Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в ходе проверки выявили превышение в продукте пищевых добавко - несоответствие по показателю сорбиновая кислота и ее сорбаты, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".
- В соответствии с требованием закона, продукты, не отвечающие требованиям нормативных документов, признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации, а утилизируются или уничтожаются, - уточнили в Управлении Россельхознадзора по Тверской области.
Ведомство принимает необходимые меры по недопущению в обороте некачественной и опасной продукции.