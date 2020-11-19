Красная икра не прошла проверку качества в Тверской области

Красная икра не прошла проверку качества Фото: Олег ЗОЛОТО

В рамках проведения производственного контроля была отобрана проба продукции – икра зернистая лососевая, производство г. Москва.

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в ходе проверки выявили превышение в продукте пищевых добавко - несоответствие по показателю сорбиновая кислота и ее сорбаты, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

- В соответствии с требованием закона, продукты, не отвечающие требованиям нормативных документов, признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации, а утилизируются или уничтожаются, - уточнили в Управлении Россельхознадзора по Тверской области.

Ведомство принимает необходимые меры по недопущению в обороте некачественной и опасной продукции.