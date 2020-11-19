Продукт тверского предприятия может стать национальным брендом на конкурсе "Вкусы России"

Бренд "Мука Верхневолжья" представляет ОАО "Мелькомбинат" Фото: ПТО

19 ноября в рамках конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" стартовало народное голосование за лучший бренд.

От Тверской области на конкурс заявились 15 участников: "Сыры Верхневолжья", "Пожарские котлеты", "Вода Верхневолжья", "Вода Кашинская", "Лимонад Верхневолжья", "Ветчина Верхневолжья", "Хлеб Верхневолжья", "Молоко Верхневолжья", "Квас Верхневолжья", "Морс Верхневолжья", "Мармелад Верхневолжья", "Макароны Верхневолжья", "Сушка тверская" и "Баранка тверская".

А также бренд "Мука Верхневолжья" от тверского предприятия ОАО "Мелькомбинат". История предприятия по производству муки начинается с 1879 года, когда тверские купцы братья Коняевы приступили к строительству каменной паровой мельницы на берегу Волги. Проект по ее возведению утвердил государь император Александр II 28 ноября. Именно этот день считается днем основания мукомольного производства.

Поддержать тверские бренды на конкурсе "Вкусы России" можно на офиициальном сайте конкурса. Голосование продлится до 2 декабря.