100-летний юбилей отмечает жительница Твери, ветеран войны и труда Екатерина Белько

Екатерина Степановна Белько отмечает 100-летний юбилей Фото: ПТО

19 ноября жительница Твери, участница Великой Отечественной войны, ветеран труда Екатерина Степановна Белько отмечает 100-летний юбилей. С праздником ее поздравил губернатор Игорь Руденя.

Екатерина Белько родилась в деревне Каленицы Старицкого района. В 1941 году попала в оккупацию. После освобождения жителей деревни и вплоть до выхода на пенсию, в 1988 году, трудилась на животноводческой ферме.

- Вы честно трудились на благо Родины, много сделали для развития родной старицкой земли. Ваш оптимизм, стойкость, верность трудовым и семейным ценностям нашего народа служит достойным примером для нас. В год 75-летия Великой Победы искренне благодарю Вас за сохранение памяти о важнейших страницах истории нашей страны, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.