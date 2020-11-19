Житель Тверской области воровал деньги из аппаратов с жвачками

Злоумышленник промышлял кражами в магазинах Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 57-летний предприниматель из Бологовского района и сообщил, что из автоматов по продаже жевательной резинки и игрушек, расположенных в торговых залах магазинов, похищены 7000 рублей.

Злоумышленника задержали в Вышневолоцком городском округе. Им оказался ранее судимый 20-летний житель Старицкого района.

Молодой человек признался, что ездил по районам в поисках "легких денег". В магазинах он повреждал запоры на автоматах и вытряхивал деньги.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.