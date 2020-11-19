Сахар перестал дорожать в Тверской области

Мы еженедельно отслеживаем динамику цен на продукты. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

О недельном изменении цен на продукты в Тверской области рассказал Тверьстат. В последние месяцы в регионе стремительно дорожал сахар (на 4-5% в неделю). Однако за неделю с 10 по 16 ноября цена на него выросла всего на 0,5 %. Сейчас за килограмм сахара-песка в магазинах просят в среднем 47 руб. 72 коп.

Больше всего за неделю выросла в цене копченая колбаса – на 6,4%. Подорожали также яблоки (+3,9%), стерилизованное молоко (+3,6%), карамель и шоколадные конфеты (+2,9%), вермишель (+2,7%).

Подешевела больше всего морковь – на 4,6%. Скинули в цене также жирный творог (-3,6%), капуста (-2,7%), рис (-1,7%) и черный чай (-1,5%).