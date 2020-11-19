Поддельные школьные учебники печатали на подпольном складе в Твери

Учебники печатали для последующей оптовой продажи Фото: УМВД России по Тверской области (скрин видео)

В Твери пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в нарушении авторских прав.

Правоохранительными органами установлено, что на протяжении нескольких лет злоумышленники похищали сверхтиражную печатную продукцию и сырье для самостоятельного изготовления учебников с тверских полиграфических комбинатов, производили сами и продавали контрафактную учебную литературу.

Хранили товар в гаражах и контейнерах.

Следственным управлением УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ.

Предполааемый организатор группы установлен и находится под подпиской о невыезде.

- Полицейскими при участии Росгвардии проведено более 30 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в тайных хранилищах и транспортных средствах. Изъято свыше 30 тысяч экземпляров контрафактной продукции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно ущерб правообладателю оценили в 1,6 млн рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию соучастников противоправной деятельности. Ведется следствие.