185 единиц техники чистят от снега региональные дороги Тверской области

185 единиц техники чистят трассы от снега Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вечером, 18 ноября, подрядные организации Тверской области приступили к расчистке дорог регионального и межмуниципального значения от снега. В уборке и обработке трасс задействовано 185 единиц техники, израсходовано 3500 кубических метров песчано-соляной смеси.

По поручению губернатора Игоря Рудени, особое внимание уделено федеральным трассам.

Напомним, что на 18-20 ноября синоптики объявили эктренное предупреждение в Тверской области: ожидаются дождь и мокрый снег, на дорогах - гололедица. Усиление юго-западного ветра порывами 15-20 м/с.

Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. О затруднениях движения транспорта на автодорогах можно сообщать по телефонам: (4822) 34-56-54 или 8-910-649-84-56.