Губернатор Тверской области поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии

Игорь Руденя поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии. Фото: ПТО

19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. В связи с этим действующих военных и ветеранов этого вида Вооруженных сил РФ поздравил губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что 19 ноября было установлено днём артиллерии еще Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года.

Именно 19 ноября 1942 года с мощной артиллерийской подготовки Красной Армии началась операция «Уран» — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы... Это было начало коренного перелома на фронтах Великой Отечественной войны в пользу СССР.

- Сегодня, сохраняя верность славным традициям поколения победителей, отечественные ракетные войска и артиллерия имеют на вооружении комплексы и используют технологии, которых нет ни в одной другой армии мира. Солдаты и офицеры дислоцированных на территории Тверской области воинских частей достойно несут службу, вносят важный вклад в укрепление безопасности и обороноспособности нашего государства. Благодарю ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии за высокое мастерство и верность долгу, - сказано в поздравлении губернатора.