Мужчина погиб во время пожара в Тверской области

Во время пожара погиб мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Деревянный одноэтажный дом 19 на улице Садовой в деревне Заволжье Кашинского городского округа загорелся в ночь на 19 ноября.
В ходе тушения сотрудниками МЧС были обнаружены останки мужчины. О случившемся сообщили в следственный отдел.
По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
Назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза по телу погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.