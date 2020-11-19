Мужчина погиб во время пожара в Тверской области

Во время пожара погиб мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Деревянный одноэтажный дом 19 на улице Садовой в деревне Заволжье Кашинского городского округа загорелся в ночь на 19 ноября.

В ходе тушения сотрудниками МЧС были обнаружены останки мужчины. О случившемся сообщили в следственный отдел.

По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза по телу погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.