19 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 189 человек

В Тверской области продолжает действовать масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области, по данным оперативного штаба на 19 ноября, еще 189 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12947 случаев заражения COVID-19.

4835 (+8) человек изолированы;

359 (+2) умерли;

7753 (+179) выздоровели.

Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:

Тверь 4211 (+61)

Конаковский район 887 (+11)

Ржев 875 (+2)

Кимры 764 (+8)

Торжок 603 (+5)

Калининский район 597 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 580 (+30)

Лихославльский район 365 (+4)

Торопецкий район 354 (+1)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 308 124 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 3972.