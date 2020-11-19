19 ноября количество зараженных коронавирусом в Тверской области увеличилось на 189 человек

В Тверской области продолжает действовать масочный режим
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 19 ноября, еще 189 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 12947 случаев заражения COVID-19.
4835 (+8) человек изолированы;
359 (+2) умерли;
7753 (+179) выздоровели.
Среди районов лидерами по количеству заражений коронавирусом остаются:
Тверь 4211 (+61)
Конаковский район 887 (+11)
Ржев 875 (+2)
Кимры 764 (+8)
Торжок 603 (+5)
Калининский район 597 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 580 (+30)
Лихославльский район 365 (+4)
Торопецкий район 354 (+1)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 308 124 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 3972.
Графика: ПТО