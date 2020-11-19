В детском саду в Кимрах Тверской области произошел пожар

Возгорание быстро потушили Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ЧП произошло днем 16 ноября в детском саду № 9 в Кимрах. Заискрила проводка в строении, примыкающем к зданию детсада, произошло задымление нескольких помещений. В этот момент все дети находились в здании, в ясельных группах начался "тихий час".

Работники начали проводить срочную эвакуацию детей и персонала. За организацию отвечала заместитель заведующей по АХЧ Майя Морозова.

- Проводка задымилась, заискрилась. Я побежала отключать сразу тумблеры по электричеству. Вызвала пожарных, включила пожарную тревогу и побежала встречать пожарную машину, - рассказывает женщина.

В это время воспитатели и помощницы срочно одевали и выводили из здания детей.

Пожарные приехали быстро. Возгорание потушили. О происшествии сообщили родителям, детей быстро разобрали по домам. Обошлось без пострадавших.

По распоряжению главы города Кимры Ирины Балковой Майе Морозовой за чёткие и грамотные действия при эвакуации была объявлена благодарность.