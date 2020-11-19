В Тверской области пропала 17-летняя Валерия Филимонова

Организованы поиски девушки Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о безвестном исчезновении 17-летней Валерии Эдуардовны Филимоновой поступило в следственный отдел 18 ноября. По данному факту Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователи и сотрудники МВД выехали по месту последнего пребывания девушки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ее исчезновения и местонахождение.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.