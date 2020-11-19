По факту смертельного ДТП с ребенком в Тверской области возбуждено уголовное дело

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело Фото: УГИБДД России по Тверской области

По факту смертельного ДТП, которое произошло вечером, 17 ноября в Калязинском районе Тверской области, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Напомним, на 65-м км автодороги "Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец" 22-летний водитель автомобиля "Лада Приора", превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Honda Jazz". В иномарке находились двое маленьких детей - 1 и 4 года, их 58-летняя бабушка и 35-летняя женщина-водитель.

В результате ДТП четырехлетний мальчик и бабушка погибли. Водитель и годовалый ребенок получили травмы. Женщина была госпитализирована в Казяинскую ЦРБ, откуда через сутки перенаправлена в Тверь на вертолете санавиации. Угрозы жизни годовалого мальчика нет.

Водитель "Лады" также получил травмы и находится в больнице.

- В связи с тем, что в дорожно-транспортном происшествии пострадали дети, один из которых погиб, результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой Тверской области на контроль, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.