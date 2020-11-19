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Две фуры вылетели в кювет на трассе М-10 в Тверской области

Пострадал один из водителей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Большегрузы съехали в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

Большегрузы съехали в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 18 ноября, на 203-м км трассы М-10 в Калининском районе Тверской области.

На участке 63-летний водитель, управляя автомобилем "Камаз" с полуприцепом, не справился с управлением, столкнулся с большегрузом "Вольво". Оба автомобиля съехали в кювет.

Пострадал водитель "Камаза". Причину ДТП пояснить сотрудникам ДПС он не смог. Ему оказана помощь.

В ДТП один водитель пострадал Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП один водитель пострадал Фото: УГИБДД России по Тверской области

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