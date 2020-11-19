19-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Твери

Водитель-пенсионер не заметил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе и сбил. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 ноября вечером на улице Маршала Конева, около дома №10, 66-летний водитель Renault Logan сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 19-летнюю тверичанку. Мужчина за рулем был трезв.

Девушку доставили в больницу. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и дисторсию шейного отдела позвоночника – травма, при которой нет смещения позвонков, но происходит разрыв связок.

Кроме того, сообщается, что она находится на втором месяце беременности.

Госавтоинспекция напоминает о безопасности на «зебре». Водители должны снижать скорость перед пешеходным переходом, а пешеходы перед тем, как пересекать проезжую часть, убедиться, что их заметили и пропускают.