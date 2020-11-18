В Тверской области выделят деньги из бюджета на коммунальные сети для тепличного комплекса

В Кувшинове создадут мощный тепличный комплекс. Там будут выращивать тонны огурцов и томатов. Фото: www.google.ru/maps

На строительство инфраструктуры, необходимой для создания крупного тепличного комплекса в моногороде Кувшиново, из бюджета региона в 2021 году направят 33,9 млн рублей. Вопрос рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона под председательством губернатора Игоря Рудени.

- В моногородах необходимо активизировать реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособных предприятий, социальное благополучие жителей, – считает Игорь Руденя.

Помимо средств областного бюджета на обустройство коммунальных сетей, а также котельной для тепличного комплекса, направят еще 131,3 млн рублей из Фонда развития моногородов,

Как сообщает правительство региона, площадь комплекса составит 15 га. Там будут выращивать до 14 тыс. тонн огурцов, томатов и зеленых культур в год. Работать - 70 человек.

В экономику моногорода Кувшиново будет привлечено около 1,2 млрд рублей инвестиций.

Строительство ведется при поддержки госкорпорации развития ВЭБ.РФ и созданного ею Фонда развития моногородов.