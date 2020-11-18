Больше 442 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Тверской области

На данный момент в регионе прививки против гриппа сделали уже больше 442 тысяч человек, в том числе - 116 тысяч детей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

18 ноября губернатор Игорь Руденя провел заседание областного оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает правительство региона, там обсуждался ход вакцинации против гриппа.

В частности сообщается, что на данный момент в регионе прививки против гриппа сделали уже больше 442 тысяч человек, в том числе - 116 тысяч детей. Еще 14 ноября была информация, что вакцинацию прошли более 350 тысяч жителей региона.

По информации Управления Роспотребнадзора по Тверской области в регионе не зарегистрировано случаев гриппа.

Игорь Руденя отметил, что к прививочной кампании важно привлечь как можно больше жителей Верхневолжья, входящих в группу риска. Это, прежде всего, граждане старше 60 лет, а также школьники и студенты.

Это важно. Ведь, как отмечал главный эпидемиолог Минздрава региона Александр Раздорский, прививка от гриппа может повысить сопротивляемость организма коронавирусу.

В настоящее время в регионе имеется достаточное количество вакцины против гриппа. Прививки делают не только в поликлиниках, также действуют выездные медбригады.

Всего в этот осенний сезон в нашу область поставлено больше 700 тысяч доз вакцин от гриппа. Причем 150 тысяч доз регион запросил дополнительно.