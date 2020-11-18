Вечер японской культуры «Никорай-до» состоится в Твери

Пришедших ожидает большой сюрприз: прозвучит живая японская музыка. Фото: Тверской православный клуб "Сеятель", vk.com/event199782911

В Твери пройдет вечер японской культуры «Никорай-до» в честь 50-летия канонизации святого Николая Японского.

- Мы предлагаем увлекательно рассказать о великом святом подвижнике, миссионере, уроженце Тверской земли – святителе Николае Японском на фоне знакомства с японской культурой, - рассказывает организатор встречи, Тверской православный молодежный клуб "Сеятель".

Пришедших ожидает большой сюрприз: прозвучит живая японская музыка, в исполнении российского музыканта, играющего на традиционной японской флейте сякухати, основателя московской группы японской музыки «Тори» Андрея Жилина.

Вечер японской культуры «Никорай-до» состоится в библиотеке имени Горького в ближайшее воскресенье, 22 ноября, в 15:00. Гостей пропустят по читательским билетам. Важно: пришедшим необходимо быть в защитных масках!

СПРАВКА "КП"

Николай Японский (в миру Иван Дмитриевич Касаткин), епископ Русской церкви; архиепископ Токийский и Японский (с 1906 года). Миссионер и основатель Православной церкви в Японии.

Перевел на японский язык Священное Писание и другие богослужебные книги, создал в Японии духовную семинарию, 6 духовных училищ для девочек и мальчиков, библиотеку, приют и другие учреждения.