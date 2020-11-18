55-летнего мужчину в собственном доме насмерть забил молодой знакомый в Тверской области

Подозреваемый задержан. Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Березовский Рядок Бологовского района, в собственной квартире, медиками был обнаружен труп 55-летнего мужчины. Все говорило о том, что хозяин умер не своей смертью - на его теле было множество повреждений. Вызванные на место правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Благодаря грамотным совместным действиям СК и полицейских, был установлен подозреваемый: 32-летний знакомый погибшего мужчины. Оказалось, трагедия произошла в результате конфликта. 16 ноября 2020 года подозреваемый пришел к старшему товарищу домой чтобы выяснить отношения. Разговор перешел в рукопашную.

- Гость, пользуясь физическим превосходством, напал на потерпевшего и стал наносить множественные удары кулаком в область его головы. - сообщили подробности в пресс-службе СКР по Тверской области.

В результате побоев хозяин квартиры скончался.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.